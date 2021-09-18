نواب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد .. مدافعون حقيقيون عن حقوق شعب كوردستان

أكد برلماني كوردي، اليوم السبت، أن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي هم مدافعون حقيقيون عن حقوق شعب كوردستان، وأن مصلحة كوردستان تكمن في قوة الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وقال النائب ويسي سعيد ويسي، : «انتخابات البرلمان العراقي هذه المرة تختلف عن سابقاتها، لأنها تنظم لأول مرة بهذا الشكل، والحراك السياسي العراقي يشهد تغييراً، لذا على الجميع التحلي بحس المسؤولية تجاه مصالح شعب كوردستان والتوجه إلى صناديق الاقتراع لتقوية مكانة الكورد في بغداد وزيادة أصواتهم، بعيداً عن الخلافات السياسية».

وأشار إلى أن «الحس القومي العالي لدى الديمقراطي الكوردستاني يدفع المواطنين إلى التصويت لصالح الحزب دون تردد، لأن الديمقراطي الكوردستاني سيبقى في الحاضر والمستقبل محرك النضال وصاحب المشاريع الرصينة للحفاظ على المكتسبات المتحققة وضمان مستقبل أفضل لشعب كوردستان»، لافتاً إلى أن الديمقراطي الكوردستاني «لم ولن يساوم عل شبر من أرض كوردستان، وكان الحزب ضمان قوة الكورد في بغداد، وكلما كانت أصوات الديمقراطي الكوردستاني أكثر كلما كان أكثر صلابة في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، لأن نواب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي يؤمنون بأنهم المدافعون الحقيقيون عن حقوق شعب كوردستان».

وقال البرلماني الكوردي: «هناك من يقول (سيفوز الديمقراطي الكوردستاني إن ذهبت للتصويت أم لم أذهب) .. على الجميع أن ينظر إلى المسألة بعمق أكبر، لأنه على خلاف كل مرة، هذه المرة هناك ضرورة أكبر لتوجه الجميع إلى صناديق الاقتراع والتصويت للديمقراطي الكوردستاني كي يحصل على عدد أكبر من المقاعد ويبقى الحزب رقم (1) ويواصل الدفاع عن حقوق شعبنا، فكلما كان الديمقراطي الكوردستاني أقوى كلما كانت كوردستان أقوى».

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