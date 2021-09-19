إِسْرَائِيلُ فِي جَهَنَّمْ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

كَأَنَّ الْمَسَاجِدَ خَصْمُ عََنِيدٌ=لِإِسْرِيلَ وَسْطَ غُبَارِ الْحُرُوبْ

تُدَوِّخُهَا فِي دُرُوبِ الْعَذَابِ=وَتَقْذِفُهَا فِي مُحِيطِ اللَّهِيبْ

كَأَنَّ الْمَسَاجِدَ جُنْدِيُّ رَبِّي=يُقَاوِمُ إِسْرِيلَ حَتَّى الْجَنُوبْ

يُفَاجِئُهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ=وَيَتْرُكُهَا تَكْتَوِي بِالْخُطُوبْ

***

وَتَطْمَحُ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْهُ=بِمَكْرِ الْمَلَاعِينِ حَتَّى تَؤُوبْ

وَلَكِنَّهَا رُمِيَتْ فِي فِنَاءٍ=جَهَنَّمُ تَخْشَى لَظَاهُ الْعَجِيبْ

مَكَرْتِ وَلَكِنَّ مَكْرَ الْإِلَهِ=يُشَتِّتُ خَطْوَ كِلَابٍ وَذِيبْ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

[email protected] [email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط