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إِسْرَائِيلُ فِي جَهَنَّمْ

إِسْرَائِيلُ فِي جَهَنَّمْ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة
كَأَنَّ الْمَسَاجِدَ خَصْمُ عََنِيدٌ=لِإِسْرِيلَ وَسْطَ غُبَارِ الْحُرُوبْ
تُدَوِّخُهَا فِي دُرُوبِ الْعَذَابِ=وَتَقْذِفُهَا فِي مُحِيطِ اللَّهِيبْ
كَأَنَّ الْمَسَاجِدَ جُنْدِيُّ رَبِّي=يُقَاوِمُ إِسْرِيلَ حَتَّى الْجَنُوبْ
يُفَاجِئُهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ=وَيَتْرُكُهَا تَكْتَوِي بِالْخُطُوبْ
***
وَتَطْمَحُ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْهُ=بِمَكْرِ الْمَلَاعِينِ حَتَّى تَؤُوبْ
وَلَكِنَّهَا رُمِيَتْ فِي فِنَاءٍ=جَهَنَّمُ تَخْشَى لَظَاهُ الْعَجِيبْ
مَكَرْتِ وَلَكِنَّ مَكْرَ الْإِلَهِ=يُشَتِّتُ خَطْوَ كِلَابٍ وَذِيبْ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة
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