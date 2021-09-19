الجامعات العراقية تباشر اليوم دراساتها العليا

الأحد 19 أيلول 2021

بغداد: هدى العزاوي

تباشر الجامعات على مستوى البلاد اليوم عامها الدراسي الجديد 2021 /2022 للدراسات العليا.وأكدت مصادر جامعية التزامها بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفرضت على الطلبة جلب بطاقة لقاح كورونا أو فحص (PCR) أسبوعيا.وقال رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي : إن “الجامعة ستعتمد على اجراءات خلية الأزمة للصحة وضمان التباعد الاجتماعي خلال مباشرة الجامعات عامها الدراسي الجديد اليوم الأحد لسنة 2022-2021 بفصلها الدراسي الأول”.

وبين أن “الجامعة ستلتزم باجراءات التباعد في القاعات الدراسية ما لايقل عن مترين مابين طالب وآخر، وتوفير المعقمات اضافة الى التأكيد على ارتداء الكمامات وسيتم فحص الطالب يوميا خلال دخوله لقاعة المحاضرة”.

وأضاف، أنه “ضمن الاجراءات طلب جلب بطاقات التلقيح من قبل الملقحين وبالنسبة لغير الملقحين ممن يعانون من امراض مزمنة أو تمت اصابتهم في وقت سابق جلب فحص (PCR) أسبوعيا أو كل عشرة ايام لضمان عدم اصابتهم بفيروس كورونا، وهذه الاجراءات سيتم اتباعها خلال الدوام الحضوري وسبق أن تم اتباعها في امتحانات الدور الثاني التي تم اجراؤها قبل شهر، كما أن هذه الاجراءات تطبق على الكادر التدريسي والموظفين لضمان عدم انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الطلبة والتدريسيين من العدوى”.

ونوه التميمي بأن “هذه الاجراءات حصلت على إشادة الوكيل الفني لوزير الصحة وكالة أثناء زيارته بفترة الامتحانات، والجامعة ملتزمة بجميع الاجراءات لضمان صحة الطلبة والملاكات التدريسية، كما أكدنا على عدم دخول أي مراجع للجامعة اذا لم يبرز بطاقة التلقيح أو فحص (PCR)”.

وكان بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه تنفيذاً لبرامجها العلمية الأكاديمية وتوقيتاتها التقويمية المعتمدة تباشر الجامعات اليوم الأحد الموافق 2021/9/19 عامها الدراسي الجديد على مستوى الدراسات العليا للسنة 2022/2021 بفصلها الدراسي الأول في التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

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