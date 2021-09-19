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العراق: بسبب الميراث.. مشهد مروع لشخص يقدم على اطلاق الرصاص وسط الشارع على ذويه

أفاد مراسلنا، السبت، بإصابة شخصين اثر مشاجرة عائلية مسلحة في احدی معارض السیارات الواقعة علی طریق اربیل – كركوك.
وقال المراسل اليوم، (18 ايلول 2021)، انه “حدثت مشاجرة بعد ظهر الیوم بین شخص واثنین من اولاد اخیه في احدی معارض السیارات الواقعة علی طریق اربیل – كركوك، بسبب خلاف علی المیراث”.
وأضاف، ان “الشجار انتهی باطلاق نار من قبل الشخص الاول علی اولاد اخیه، مما اسفر عن اصابتهم بجروح بلیغة، ونقلوا علی اثرها إلى احدی مستشفیات اربیل لتلقي العلاج”، مشيرا إلى ان “حالة احدهم الی الان غیر مستقرة”.
وأوضح، ان “الشخص الذي اطلق النار لاذ بالفرار وجاري البحث عنه من قبل القوات الامنیة”.
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