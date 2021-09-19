المالية النيابية تكشف تطورات جديدة بشأن سعر الدولار بالاضافة الى رواتب الموظفين والترفيعات

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان رواتب الموظفين مؤمنة وان الفائض المالي يسمح باطلاق الترفيعات، مشيرا الى انه في حال فشل تجربة البنك المركزي في تخفيض سعر صرف الدولار سيكون التوجه في السنوات القادمة نحو أعادة صرفه الى السعر القديم.

وذكر عضو اللجنة ناجي السعیدي في تصريح (19 ايلول 2021)، ان “رواتب الموظفين في الموازنة الحالية مؤمنة بشكل مطلق وهناك فائض ولايوجد اي عجز في الموازنة، ويمكن استخدام هذا الفائض في اطلاق العلاوات وترفيعات الموظفين واغلب موازنات الوزرات تسمح بذلك”.

واضاف السعيدي، ان “الدرجات الوظيفية الخاصة ستطلق لجميع الوزارات في الموازنة القادمة”، لافتا الى انه”فيما يخص الترفيعات فأنه كما نعلم متوقفة لسنوات ولكن اغلب الوزارات تسمح بالترفيعات ومنها وزارة التربية وهناك خطة في باقي الوزارات، وسيتم توفير التخصيص المالي لبقية الوزارات واطلاقها في السنوات القادمة”.

اما فيما يخص سعر الدولار، اوضح عضو اللجنة، بانها “قضية حكومية ولا علاقة لها بمجلس النواب وهي قضية حسابية من خلال حساب الايرادات العامة للموازنة”، مؤكدا انه “اذا حصل فشل في تجربة البنك المركزي حول تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار سيكون التوجه في السنوات القادمة نحو تغيير سعر الصرف واعادته الى سابق عهده”.

فيما يخص العقود، قال السعيدي انه “حسب نص القانون من اكمل خمسة سنوات فأنه سيتم تثبيته على الملاك الدائم ومن لم يتم تثبيته فهذا يعود الى قضية الايرادات المحلية لان موازنتهم موازنة ذاتية”.

N.A

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