المرور يوجه دعوة للمواطنين بخصوص الأرقام المميزة

وجهت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، دعوة للمواطنين الراغبين بشراء أرقام مميزة، مبينة ان الطلب يقدم لمدير المحافظة التي يسكن فيها حصرا.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، (14 ايلول 2021)، إن “مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق إسماعيل الربيعي) وجه مديري المحافظات بتسلم طلبات المواطنين الراغبين بشراء أرقام مميزة فيما يخص أرقام المحافظات بخصوص شراء الرقم المميز (الرباعي والخماسي) فقط حيث بإمكانهم التوجه لمديرية مرور المحافظة التي يسكنون بها وتقديم طلب رسمي لمدير المحافظة حصرا بهذا الخصوص”.

وأوضحت، أن “ذلك جاء من أجل تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين”.

A.A

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