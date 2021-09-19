تحريك قوة عسكرية كبيرة في بغداد بسبب ‘جنبر’

افاد مراسلنا، الاحد، بتحريك قوة عسكرية كبيرة للتدخل لايقاف نزاع عشائري بين قبيلتين في بغداد بسبب وجود “جنبر” امام محل.

وذكر المراسل ، ان :قوة عسكرية كبيرة من اللواء الثاني للشرطة الاتحادية تدخلت ليلة امس لايقاف نزاع عشائري بين قبيلتي شمر وعكيل في منطقة الكمالية بالعاصمة بغداد”.

واضاف، ان “النزاع اسفر عن قتل شخصان وجرح ثالث”، لافتا الى ان “سبب الخلاف كان على وجود (جنبر ) امام محل”.