مسرور بارزاني لبعثة المراقبة الأوروبية : مستعدون للتعاون والتنسيق لضمان اجراء انتخابات سلمية وعادلة



استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء، قدمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي نبذة عن عمل البعثة وأنشطتها ومهامها الهادفة إلى مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي، مشيرة إلى أن عمل البعثة يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.

وأبدى رئيس الحكومة تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات، معرباً عن أمله بأن تُجرى العملية الانتخابية في أجواء سلمية وعادلة وبعيدة عن محاولات التزوير والعنف، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، كذلك أكد استعداد مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ودوائرها لأيٍ من أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي.

هذا وكانت كرامون وهي نائبة المانية في البرلمان الأوربي ، قالت في مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد ، الخميس ، وحضره مراسل (باسنيوز) ان مراقبيهم سيرصدون الانتخابات في عموم العراق ويبلغون الجهات العراقية المعنية بأية خروقات قد يرصدونها ، مشيرة الى ان بعثتهم سترفع تقريراً شاملاً الى رئاسة الاتحاد الأوربي بعد انتهاء الانتخابات وتُضمّنها ملاحظاتها وتفاصيل سير العملية ، وفيما نوهت الى ان عدد مراقبيهم قد يكون قليلاً اشارت الى انهم خبراء في مراقبة الانتخابات.

وقالت كرامون إن “الاتحاد الأوروبي كلفني بمهمة رئاسة بعثته لمراقبة الانتخابات في العراق، ونعلن من اليوم بدء عمل البعثة بحيادية لرفع تقرير مهني ومستقل عن الانتخابات”.

وأوضحت أن “20 مراقبا وصلوا مطلع الشهر الحالي إلى العراق من أصل 80 مراقبا من الاتحاد الأوروبي، سيعملون بحيادية ويتواصلون مع الناشطين والنساء لضمان المشاركة في الاقتراع العام بشفافية ونزاهة”.

وتابعت أن “7 أعضاء من البرلمان الأوروبي سيأتون إلى العراق للإشراف على العملية الانتخابية”.

وأردفت: “نحن هنا لنؤمن العملية الانتخابية بطلب رسمي من الحكومة العراقية، ولن نتدخل أو نؤثر على أي عملية اقتراع”.

كما لفتت الى انها ستزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، وستنهي زيارتها للعراق من هناك .

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