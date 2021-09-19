وكيل وزارة الثقافة.. (معرض حكايا الطين يعد قفزة نوعية لفن الخزف العراقي الحديث)

تضامن عبدالمحسن

تصوير: علي السلطاني

بحضور جماهيري ونخبوي متنوع، شارك وكيل وزارة الثقافة، عماد جاسم، في افتتاح معرض جمعية الفنانين التشكيليين الذي حمل عنوان (حكايا الطين ٢) للخزف العراقي، صباح يوم السبت، ٢٠٢١/٩/١٨.

وكانت الاعمال الخزفية بمشاركة أكثر من ٤٥ خزاف وخزافة، من العراقيين من مختلف الأجيال ولجميع المحافظات العراقية.

وصرح وكيل الوزارة عن المعرض قائلا: شهدنا معرضاً فنياً رائعاً، فيما أعطى تنوع الأعمال المشاركة قفزة نوعية لفن الخزف العراقي الحديث، وأراه يرتقي الى مستوى العالمية، من حيث التكوينات المدهشة وطراز الألوان ذات البعد الجمالي الذي يناسب الفلكلور، ويحاكي الواقع بروح من الجرأة والعين الكاشفة بإضاءات إبداعية تبتعد عن التقليدية).

مشيرا الى ان الافتتاح كان بهيا بحضور رائع وأعمال متميزة، مثمنا جهود جميع الفنانين المشاركين، وكذلك الجمعية في رعايتها لهذا المعرض.

وأكد رئيس جمعية الفنانين التشكيليين على أن الأعمال الابداعية المشاركة تبشر بولادة جيل جديد من الخزافين العراقيين، الذين سيسهمون بديمومة هذا الفن العريق.

هذ وشهد المعرض حضورا رسميا ودبلوماسيا لبعض الهيئات العاملة في العراق، وحضور مستشارة رئيس الجمهورية السيدة ميسون الدملوجي ووزير الثقافة الأسبق مفيد الجزائري.

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