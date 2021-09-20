الحشد يعلن عودة المفسوخة عقودهم وفق معايير محددة ويؤكد: الأولوية للجرحى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم.

وقالت المديرية في بيان ان “الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم اعتبارا من اليوم الاثنين الساعة ٤ عصراً ولمدة ١٠ أيام والتي تأتي استكمالاً للإجراءات الإدارية السابقة وتخص حصرا الذين سبق للهيئة”.

وأضاف أن “الهيئة أستلمت اضابيرهم وتعد الاستمارة الإلكترونية المنفذ الوحيد لعودة المفسوخة عقودهم”.

وأشار الى ان “الأعداد المسجلة في الهيئة أكبر بكثير من العدد المخصص وهو ٣٠ الف لذا سيتم شمول الأشخاص المستحقين وفق معايير محددة، على أن تكون الأولوية للجرحى حيث ستكون هناك عودة سريعة للخدمة”.

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