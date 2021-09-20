الديمقراطي الكوردستاني : بضمنهم مرشحينا .. يجب ضمان حرية الحملات الانتخابية لكل المرشحين في (المتنازع عليها)

اعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اكبر الأحزاب الكوردستانية ، الاحد ، ان حزبه وبناءً على توجيهات من الرئيس بارزاني ، زعيم الحزب ، بدأ حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والمقرر تنظيمها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بشكل هادئ وبما يليق بتاريخ ونضال وقيم الديمقراطي الكوردستاني ، مؤكداً على ضرورة أن يكون جميع المرشحين أحراراً في القيام بحملاتهم الانتخابية.

محمود محمد ، دعا المرشحين إلى عدم إعطاء وعود خيالية للمواطنين، وأن تكون تعهداتهم ووعودهم قابلة للتنفيذ ، مضيفاً أن الديمقراطي الكوردستاني يعتمد على ثقة الشعب به لأن المواطنين يعلمون أن الحزب يسعى لاستحصال حقوقهم ويدافع عنها ويمنع انتهاكها، مردفاً لذا نحن متفائلون بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحقق نتائج جيدة في انتخابات أكتوبر المقبل.

ومضى محمد بالقول ، نريد أن يصبح الدستور هو الفيصل والأساس الذي يجمع كافة الأطراف ، مستدركاً لكن بعض الجهات تسعى لاستغلال الدستور لتحقيق مصالحها الخاصة ، فيما من الواجب تطبيق بنود الدستور كما هي ، مايضمن للكورد عودة جملة من حقوقهم المسلوبة ، كما يجلب الرفاهية والاستقرار للعراق .

وحول الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) أكد على ضرورة أن يكون كل المرشحين وليس مرشحي الديمقراطي الكوردستاني فقط ، أحراراً في القيام بحملاتهم في دوائرهم الانتخابية”.

وحول اتفاقية شنگال ، أشار المتحدث إلى أن “الاتفاقية جيدة لكن ظهرت بعض العوائق والعراقيل امام تنفيذها”.

هذا وكان الديمقراطي الكوردستاني قد فاز في انتخابات الـ 12 من مايو/أيار 2018 بـ 26 مقعداً في البرلمان العراقي ، ليكون بذلك اكبر حزب ينال هذا العدد من المقاعد من دون الدخول في أي تحالف انتخابي.

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