السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً مُفوّضاً فوق العادة إلى رئيس الجمهوريّة الألمانيّ

قدّم السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي، أوراق اعتماده سفيراً مُفوّضاً وفوق العادة لجمهوريّة العراق لدى جمهوريّة ألمانيا الاتحادية، إلى فخامة رئيس جمهوريّة ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، بتاريخ 2021/9/17، وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في قصر الرئاسة (Bellevue) في العاصمة برلين.

ونقل السفير الفيلي تحيّات رئيس الجمهوريّة برهم صالح، والقيادة العراقيَّة، ورغبة العراق في المُضِيّ بتطوير العلاقات الثنائيّة، والمزيد من التعاون في المجالات كافة.

من جانبه عبر الرئيس شتاينماير خلال مراسم التسليم عن أهميّة العلاقات مع العراق في كافة المجالات، مُتمنياً للسيّد السفير النجاح في مُهمته الجديدة.

http://www.mofa.gov.iq/2021/09/?p=26261