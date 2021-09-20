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بعد مباركة كايلي جينر و عمرو دياب مجلة فوربس العالمية تختار شخصية مغربية مؤثرة

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أختارت مجلة ( فوربس العالمية ) مصمم و عارض الازياء المغربي يوسف شريبة كأكثر شخصية مؤثرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و المجتمع عموماً .

شريبة أكد أن ثمة نماذج من صنع الخيال في عالم الانترنت و السوشيل ميديا و اخرى حقيقية و مؤثرة و فعالة و لها أثرها الايجابي .

يوسف شريبة أكد أن أختيار ( فوربس ) له أمر يعتز به و أن الدور الذي لعبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يبقى محصوراً ضمن النطاق المحلي بل تجاوزت دول كثيرة حول العالم حتى اصبحت حديث الاعلام الغربي .

شريبة لمع أسمه في عالم النجوم العرب و الاجانب أقنعة الوقائة من فيروس كورونا التي صممها بأعلام لبنان و المغرب و مصر و نالت الرواج الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

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