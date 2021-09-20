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خصوصاً في 3 مجالات .. الهند ترغب في تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان

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استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الاحد ، السفير الهندي لدى العراق براشانت بيسي ، على أهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والهند.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الهندي في اربيل سوبهاش جندرا كين، اكد السفير الهندي على رغبة بلاده في تطوير وتعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والهند ، خصوصاً في المجالات الأكاديمية والطبية

والاقتصادية.

الانتخابات العراقية المقبلة شكلت محوراً آخر من اللقاء ، حيث عبر الرئيس بارزاني والدبلوماسي الهندي عن أملهما في أن تؤدي  انتخابات العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ، الى إحداث تغيير ايجابي وأن تلبي تطلعات الشعب العراقي.

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