طيران الإمارات تكثف عملياتها إلى الولايات المتحدة لتلبية الطلب القوي

استعادة نحو 80% من خدمات الناقلة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر وأكثر من 90% في ديسمبر مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة

ارتفاع الطلب على السفر إلى دبي، وتوسيع نطاق العمليات اعتباراً من أكتوبر إلى كل بوسطن ودالاس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة

دبي، 20 سبتمبر (أيلول) 2021: أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تكثف عملياتها إلى عدد من وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وذلك استجابةً للنمو المستمر في الطلب نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية وعودة الثقة بالسفر. وتحظى دبي بشعبية كبرى في أوساط المسافرين من الولايات المتحدة، إذ تقدم أنشطة وفعاليات تلبي احتياجات جميع الزوار كما تستضيف عدداً من الأحداث الكبرى، بما فيها معرض إكسبو العالمي هذا الشتاء.

ويتضمن تكثيف العمليات، اعتباراً من أكتوبر 2021، تسيير 78 رحلة أسبوعياً إلى الولايات المتحدة الأميركية مع زيادة الرحلات الأسبوعية إلى كل من بوسطن ودالاس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة كما يلي:

بوسطن: خمس رحلات أسبوعياً، مقابل أربع رحلات حالياً

دالاس: خمس رحلات أسبوعياً، مقابل أربع رحلات حالياً

نيويورك: 12 رحلة أسبوعياً، مقابل 11 رحلة أسبوعياً حالياً

سان فرانسيسكو: خمس رحلات أسبوعياً، مقابل أربع رحلات حالياً

سياتل: خمس رحلات أسبوعياً، مقابل أربع رحلات حالياً

واشنطن العاصمة: خمس رحلات أسبوعياً، مقابل أربع رحلات حالياً

وكانت طيران الإمارات استعادت معدلات رحلاتها اليومية لمستويات ما قبل الجائحة إلى كل من شيكاغو ولوس أنجلوس، وعلى خطي أثينا/ نيوارك وميلانو/ نيويورك.

وسوف تشغل طيران الإمارات طائرات A380 العملاقة، التي تعد خيار المسافرين المفضل لما توفره من منتجات تشمل الصالون الجوي والشاور سبا، إلى الولايات المتحدة بمعدل 24 رحلة أسبوعياً (12 رحلة إلى نيويورك جي أف كيه، 7 رحلات إلى لوس أنجلوس و5 رحلات إلى واشنطن العاصمة) اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وسوف تسير طيران الإمارات رحلات يومية إلى كل من بوسطن ودالاس وهيوستن وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى رحلتين يومياً إلى نيويورك مع بداية ديسمبر (كانون الأول) تلبية للطلب المرتفع وتحديثات السفر، لتستعيد الناقلة بذلك أكثر من 90% من خدماتها إلى الولايات المتحدة مقارنة مع ما قبل الجائحة.

واعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني)، سوف تشغل طيران الإمارات 35 رحلة أسبوعياً إلى الولايات المتحدة بطائرات A380، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الفرص لاختبار العملاقة. كما سوف تستخدم A380 على رحلاتها إلى نيويورك عبر ميلانو اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل معدل الرحلات إلى نيويورك التي تخدمها الطائرة ذات الطابقين إلى ثلاث رحلات يومياً. وبالإضافة إلى لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة، ستعود طائرة A380 يومياً إلى سان فرانسيسكو اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2021.

ومع إطلاق مزيد من الرحلات، أصبح لدى عملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون من وإلى الولايات المتحدة للسياحة أو ممارسة الأعمال أو زيارة العائلة والأصدقاء خيارات إضافية لمواصلة رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر اتفاقية الرمز المشترك مع جت بلو لعملاء الناقلة الاستفادة من اتصال سلس إلى أكثر من 63 وجهة في الولايات المتحدة، وإلى أكثر من 100 وجهة من خلال الإنترلاين التي تربطها مع خطوط ألاسكا الجوية.

دبي ترحب بزوارها: حافظت دبي على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم منذ فتحت أبوابها أمام المسافرين بغرض السياحة او ممارسة الأعمال في يوليو (تموز) 2020. وسوف تستضيف دبي خلال فصل الشتاء إكسبو 2020، الحدث الأول من نوعه الذي تستضيفه المنطقة. وأطلقت طيران الإمارات، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ”إكسبو 2020 دبي”، عرضاً لزوار دبي خلال الحدث الضخم من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 31 مارس (آذار) 2022، يؤهلهم الحصول على “تذكرة يوم إكسبو الإمارات Emirates Expo Day Pass” مجاناً مقابل كل تذكرة سفر مع طيران الإمارات. ويمكن للمسافرين من الولايات المتحدة الذين يزورون دبي أو يسافرون عبرها استخدام تذكرة يوم إكسبو الإمارات لاختبار العديد من الفعاليات بما في ذلك زيارة جناح الولايات المتحدة الذي يعرض مجتمعاً ديناميكياً أو اختيار حضور أحد الأحداث الترفيهية الحيّة.

التنقل من وإلى المطار براحة تامة: يمكن لعملاء طيران الإمارات المسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال الاستفادة من خدمة السيارة مع سائق المجانية من وإلى المطار في جميع وجهات طيران الإمارات بالولايات المتحدة ودبي بالإضافة إلى أكثر من 70 مدينة حول العالم.

وتسهل طيران الإمارات التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية وباقي دول العالم من خلال الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لها، الذي ينقل البضائع في عنابر طائرات الركاب وعلى طائرات الشحن. كما ستوفر زيادة الرحلات إلى الولايات المتحدة مزيداً من الاتصال والخيارات لعملاء الشحن. وخلال جائحة “كوفيد-19″، نقلت الإمارات للشحن الجوي آلاف الأطنان من معدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الأساسية بما في ذلك الأدوية واللقاحات على رحلاتها حول العالم. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2020، نقلت ما يزيد على 250 ألف طن من الشحنات من وإلى الولايات المتحدة.

تكثيف الرحلات عبر العالم: تواصل طيران الإمارات توسيع شبكتها العالمية بأمان واستدامة. وفي الأميركتين، ستشغل الناقلة رحلات يومية إلى ساو باولو اعتباراً من أكتوبر وستزيد رحلاتها إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة إلى خمس رحلات أسبوعياً. كما عززت عملياتها إلى وجهات أوروبية وأفريقية بما في ذلك 25 رحلة أسبوعياً إلى القاهرة و28 رحلة أسبوعياً إلى جنوب افريقيا. وسوف تزيد الناقلة عدد رحلاتها إلى وجهات العطلات الشهيرة مثل المالديف إلى أربع رحلات يومياً اعتباراً من منتصف أكتوبر.

سكاي واردز طيران الإمارات: أعلن عن عرض “ميل عن كل دقيقة Mile-A-Minute“، أثناء التوقف أو قضاء عطلة في دبي. كما تعاون مع “باركليز” لإطلاق بطاقة “سكاي واردز ماستركارد”، أول مجموعة بطاقات ائتمان مشتركة في الولايات المتحدة. ويتمكن العملاء من كسب أميال سكاي واردز على الإنفاق اليومي، بما في ذلك مشتريات السفر وأسلوب الحياة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالفئة الفضية أو الذهبية الفورية خلال السنة الأولى، وكسب ما يصل إلى 40 ألف ميل سكاي واردز إضافي وامتيازات أخرى.

الصحة والسلامة: لا تزال طيران الإمارات تركز على اتخاذ مختلف الخطوات والإجراءات لتسهيل السفر، وكانت رائدة في تقديم مبادرات بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الصحية لحماية صحة العملاء وضمان سلامتهم، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة.

مرونة وضمان: تواصل طيران الإمارات المحافظة على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، مدِّدت حتى 31 مايو (أيار) 2022، كما مددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج “سكاي واردز طيران الإمارات”.