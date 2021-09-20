فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية في مجمع بسماية

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية في مجمع بسماية.

وقالت الهيئة في بيان انها “فتحت باب التسجيل على الوحدات السكنية في مدينة بسماية وبواقع ( 3000 ) وحدة سكنية ولجميع المساحات وللنمطين الغربي والشرقي وحسب الآلية المتبعة مسبقاً بنظام الدفع ( 10 % ) على أن تتولى المصارف الحكومية الثلاثة ( الرافدين ، الرشيد ، العراقي للتجارة ) بعملية التسجيل للمواطنين بواقع ( 1000 ) وحدة سكنية لكل مصرف”.

واضافت ان “أستلام تلك الوحدات السكنية سيكون أعتباراً من نهاية عام( 2023 )”.