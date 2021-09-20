في المسيرة السلمية المليونية

أنتم معي في المسيرة المليونية السلمية

من كافة الأقطار و المدن و القصبات

مع مختلف الأجناس و اللغات و القوميات

إلى

في طريق الأحرار

ملايين البشر

نساء ً و رجالاً و أطفالاً

شبابا ً و شيوخاً و ذوي الإحتياجات الخاصة

و ملايين الوجبات الغذائية المختلفة

و الحلويات

و المشروبات

و السمك المشوي و المقلى الحار ، و الخبز الطازج

و أرغفة خبز الشعير و الحنطة و خبز عروق و خبز السكر و الصمون

و حتى الكيك و القيمر و العسل

و مما لا يمكن وصفه

مسيرة فولكلورية عجيبة

ألوان مختلفة

و ثقافات عدة

و لهجات متنوعة

و رايات ملونة بهيجة ، و حزينة

و شعارات تؤكد الولاء و الحب لدرجة العشق و الهيام

و ربما الذوبان

في حب هذا الإمام العظيم ، و أخيه ، , اصحابه ، و أخته زينب العجيبة

من أجلك

و لك

أرجو قبول هذه المشاعر الزاحفة نحو

و جميل هذه الجهد و العرق و البذل و العطاء

مودتي

من لندن

صفر الخير 1443 هجرية

أيلول 2021 ميلادية