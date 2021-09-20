في المسيرة السلمية المليونية

أيتها الصديقات
أنتم معي في المسيرة المليونية السلمية
من كافة الأقطار و المدن و القصبات
مع مختلف الأجناس و اللغات و القوميات
إلى
في طريق الأحرار
ملايين البشر
نساء ً و رجالاً و أطفالاً
شبابا ً و شيوخاً و ذوي الإحتياجات الخاصة
و ملايين الوجبات الغذائية المختلفة
و الحلويات
و المشروبات
و السمك المشوي و المقلى الحار ، و الخبز الطازج
و أرغفة خبز الشعير و الحنطة و خبز عروق و خبز السكر و الصمون
و حتى الكيك و القيمر و العسل
و مما لا يمكن وصفه
مسيرة فولكلورية عجيبة
ألوان مختلفة
و ثقافات عدة
و لهجات متنوعة
و رايات ملونة بهيجة ، و حزينة
و شعارات تؤكد الولاء و الحب لدرجة العشق و الهيام
و ربما الذوبان
في حب هذا الإمام العظيم ، و أخيه ، , اصحابه ، و أخته زينب العجيبة
من أجلك
و لك
أرجو قبول هذه المشاعر الزاحفة نحو
و جميل هذه الجهد و العرق و البذل و العطاء
مودتي
من لندن
صفر الخير 1443 هجرية
أيلول 2021 ميلادية