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مسرور بارزاني : خدمة شعبنا امانة في اعناقنا .. علينا أن نكون أوفياء لها

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، ان اعلان قضاء زاخو كإدارة مستقلة يأتي تنفيذاً لوعد الرئيس مسعود بارزاني وعرفان بالجميل لسكان القضاء الذين قدموا الكثير من الشهداء للحركة التحرية الكوردستانية ، مشيرا الى ان هذه الإدارة ستساهم في تسهيل المعاملات والخدمات في كافة نواحي الإدارة.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال مراسم اعلان قضاء زاخو، إدارة مستقلة “سنخدم زاخو وكل بقعة في كوردستان لأن المسؤولية ليست امتيازا بل هي تقاس بمدى خدمة شعبنا وكلنا في خدمة شعبنا التي هي امانة في اعناقنا ويجب أن نكون اوفياء لهذه الأمانة”.

وكان مسرور بارزاني وقّع في 28 يوليو/ تموز الماضي على قرار استحداث إدارتين مستقلتين في كل من قضاءي سوران وزاخو، فيما وجه الجهات المختصة والمعنية في الاقليم بإجراء مايلزم وتطبيق القرار.

ويعد قضاء زاخو من أهم أقضية محافظة دهوك ويبعد عن مركز المحافظة نحو 58 كيلو مترا، ويتشكل من ثلاث نواحي هي رزكاري ودركار وباتيفا.

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