وزارة النفط تضع أصحاب معامل المواد الإنشائية في حيرة

أصدرت وزارة النفط، أمس الاحد، وثيقة جديدة بخصوص أسعار زيت الوقود (الكاز) المجهز لمعامل المواد الإنشائية المحلية، بعد أن نفت يوم أمس رفع الأسعار، مما يجعل أصحاب المعامل في حيرة من أمرهم.

وبحسب الوثيقة المنشورة أدناه، الصادرة من شركة توزيع المنتجات النفطية، فقد أكد مدير الشركة الإبقاء على نفس سعر زيت الوقود الحالي المجهز لمعامل الطابوق، والجص، والثرمستون، والبورك، وبدائل الحصى.

فيما رفع سعر لتر زيت الوقود (الكاز) المجهز لمعامل الاسمنت ليكون 250 ديناراً بدلاً من السعر السابق 150 ديناراً للتر الواحد.

ويوم أمس السبت، أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان وزارة النفط قررت رفع أسعار زيت الوقود المجهز إلى معامل تصنيع المواد الإنشائية في البلاد. ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية علي وارد حمود، فإنه بناءً على توجيه وزير النفط تقرر تعديل سعر منتج زيت الوقود لمعامل المواد الانشائية.

وبحسب الكتاب فان سعر بيع المنتج لمعامل (الطابوق، الجص، الثرمستون، البورك، بدائل الحصى) سيكون 150 الف دينار عراقي للمتر المكعب، بدلا من 100 الف. وسيكون سعر بيع منتج زيت الوقود لجميع معامل السمنت 250 الف دينار للمتر المكعب بدلا من 150 الفا.

وفي وقت لاحق بعد نشر وكالة شفق نيوز للخبر، نفى مسؤول رفيع في وزارة النفط، ما أوردته الوثيقة الرسمية بشأن رفع أسعار زيت الوقود المجهز إلى معامل تصنيع المواد الإنشائية في البلاد.

وقال وكيل اول مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، في بيان “تنفي شركة توزيع المنتجات النفطية اي رفع لاسعار النفط الاسود المجهز الى معامل الطابوق والجص”، مبيناً أن “الاسعار المعتمدة حالياً هي ذاتها الاسعار القديمة ولا يوجد تغيير فيها”.

وأكد عبود أن “السعر المعتمد من النفط الاسود 100 الف دينار للطن الواحد، بما يعادل 100 دينار للتر”، مشيراً إلى أنها “ابلغت اصحاب معامل الطابوق والجص بالمباشرة في القطع والتجهيز بالاسعار المعتمدة اعلاه”.

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