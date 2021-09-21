ارتفاع اعداد الوفيات والاصابات بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بغربي كوردستان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، تسجيل 10وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت الهيئة أعلنت ، أمس الاثنين ، تسجيل حالتي وفاة و 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الادارة.

ولاتكشف الهیئة‌ في بیاناتها اليومية عدد الفحوصات الخاصة بـ «كورونا» وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لذا من الصعب تحديد معدلات وأعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا، قياساً بعدد الفحوصات.

وقالت الهيئة في بيان ، اليوم الثلاثاء ، طالعته (باسنيوز)، إنَّ الوفيات هي لرجل من الحسكة و امرأة من تل تمر ورجل وامرأة من قامشلو و3 رجال من ديرك و3 رجال من دير الزور

وأكدت الهيئة أن الإصابات الجديدة هي 148 ذكور و 122 إناث وتتوزع على النحو التالي:

77 حالة في قامشلو

42 حالة في ديريك

68 حالة في الحسكة

10 حالات في عامودا

1 حالة واحدة في جل آغا

2 حالتين في الدرباسية

3 حالات في مخيم نوروز

40 حالة في الرقة

27 حالة في الطبقة

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 13حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

ومع إعلان هذه الحالات الجديدة يبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 25288 حالة منها 852 حالة وفاة و 2079 حالة شفاء.

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