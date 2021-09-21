الأنبار: تصاعد الصراع بين جهات سياسية على شراء البطاقات الانتخابية للنازحين

أكد مصدر سياسي في محافظة الأنبار، الاثنين، تصاعد الصراع والتنافس بين جهات سياسية على شراء البطاقات الانتخابية للنازحين من خلال تقديم مغريات مالية وأخرى تتعلق بحل مشاكلهم.

أكد مصدر سياسي في محافظة الأنبار، الاثنين، تصاعد الصراع والتنافس بين جهات سياسية على شراء البطاقات الانتخابية للنازحين من خلال تقديم مغريات مالية وأخرى تتعلق بحل مشاكلهم.

وأوضح المصدر ، أن «تلك الجهات قد كلفت مندوبين عنها لزيارة مخيمات النازحين في عموم محافظات العراق تحت غطاء تقديم المساعدات، وقد قام هؤلاء المندوبين بعرض فرصة لبيع البطاقة الانتخابية مقابل مبالغ تتراوح بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ دولار».

مبيناً بأن «تلك الجهات باتت ترفع أسعار البيع لكي تشتري أكبر كمية ممكنة، وكذلك بدأت تعد النازحين بفرص تعيين وكذلك دفع تعويضات مالية لهم من قبل الدولة مقابل الأضرار المادية التي تعرضت لها منازلهم وممتلكاتهم خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطقهم وعمليات التحرير التي حدثت بعد ذلك».