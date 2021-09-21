التعليم الأهلي تضع خطة ستراتيجية للعام الدراسي الجديد

بغداد: حازم محمد حبيب

أعلن مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي العبدلي، وضع الدائرة خطة ستراتيجية للعام الدراسي الجديد، تتضمن توسعة القبول لاستيعاب أعداد الطلبة، ومنها الأقسام التي تتطلبها سوق العمل، وكذلك الاستمرار بتخفيض أجور الطلبة في الجامعات الأهلية، لا سيما ذوي الشهداء. وقال العبدلي : إن “دائرة التعليم الجامعي الأهلي تسعى لترصين مدخلات ومخرجات خطة التعليم الأهلي، من حيث توفير المستلزمات المادية والبشرية في جامعاتنا وكلياتنا الأهلية”.

وأضاف، أن “الدائرة وضعت ستراتيجية استقبال العام الدراسي الجديد 2022-2021 من حيث إعداد خطة القبول والطاقات الاستيعابية للعام الجديد، وأخذت بنظر الاعتبار التوقعات في زيادة أعداد الطلبة من مخرجات وزارة التربية وضرورة استيعاب الاعداد المتزايدة”، مبيناً أن “الدائرة سعت الى التوجه نحو التخصصات العلمية التي يتطلبها سوق العمل والاقتصاد العراقي”. وأكد أنه “مراعاة للظروف الاقتصادية لطلبتنا، فقد سعت دائرة التعليم الجامعي الأهلي الى تخفيض الأجور الدراسية للطلبة بنسبة 20 %، كما وضعت الدائرة خطة مسبقة من أجل المنح المجانية للطلبة المتفوقين وذوي الدخل المحدود وذوي الشهداء”.وأوضح أن “دائرة التعليم الجامعي الأهلي ستلتزم بتخفيض الاجور لذوي الشهداء، كما وضعت خطة لمتابعة الجامعات والكليات الأهلية في توفير البيئة الجامعية لطلبتنا، وسوف يصدر دليل الطالب حال اكتمال نتائج طلبتنا في المراحل الثانوية”.

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