الخارجية تتابع حالة طالب عراقي في جامعة روسية

بغداد: محمد الأنصاري

أكدت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، متابعتها حالة طالب عراقي تعرض لإطلاق نار في إحدى الجامعات الروسية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان، أن “وزارة الخارجية تتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو، حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار بجامعة بيرم في العاصمة الروسية موسكو، خلال حادث وصف بأنه إرهابي”.

وأضاف، أن “وزارة الخارجية تنسق مع السلطات المعنية، للتأكد من تطورات الوضع الصحي للطالب العراقي، إضافة الى الوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث”.

وكشفت وسائل إعلام روسية عن أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح أمس الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالبا عراقيا أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وقال الطالب العراقي الذي لم يُكشف عن اسمه لوسائل إعلام روسية: إنه “وقف أثناء الاستراحة عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شاباً يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحاً، وبدأ يطلق النار”، وأوضح أن “فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري”.

وأسفر الهجوم الذي نفذه شاب في جامعة بيرم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين، وأفادت مصادر أمنية بأنه تم اعتقال الشاب المسلح.

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