الداخلية تضع موعداً لتسليم البطاقة الوطنية للمواطنين بعد إكمال معاملاتهم

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، بتسليم البطاقة الوطنية للمواطنين الذين اكملوا معاملاتهم في الأول من حزيران لغاية الأول من شهر اب للعام الجاري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه “بهدف تبسيط الاجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإصدار تنويه لجميع المواطنين الذين اكملوا تسليم معاملاتهم للحصول على البطاقة الوطنية للمدة من 1/6/2021 ولغاية 1/8/2021 بمراجعة الدوائر التي روجوا فيها معاملاتهم لغرض استلام بطاقاتهم الوطنية اعتباراً من يوم غد الاربعاء”.

وأضافت أنه “ستقوم هذه المديرية بإنجاز بقية المعاملات المروجة لإصدار البطاقة الوطنية بعد هذا التاريخ لاحقاً خلال مدة وجيزة لغرض استلامها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط