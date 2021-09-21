الزوراء المتحفز يواجه الصناعة العائد للأضواء

بغداد: نبيل الزبيدي

اكد مدربا الزوراء والصناعة جاهزية فريقيهما للمباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء في ملعب الشعب الدولي بافتتاح منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم 2021-2022.

وقال مدرب الزوراء عصام حمد لـ(الصباح الرياضي): ان الفريق جاهز من الناحيتين الفنية والبدنية وليست هناك اصابات سوى اللاعب نجم شوان الذي تعرض خلال الفترة الماضية الى اصابة في المفصل، اضافة الى تواصل غياب حارس المنتخب الوطني جلال حسن، مبينا ان تحقيق الفوز في نهائي السوبر على القوة الجوية اضاف الكثير من الاطمئنان للملاك التدريبي واللاعبين ونحرص على الاستفادة من هذا الفوز لبداية قوية في مشوارنا التنافسي والاستفادة من المباراتين الاولى امام الصناعة والثانية امام الديوانية.

واضاف: انه يصعب التكهن بالنتيجة، إذ لكل مباراة ظروفها وتسعى جميع الفرق الى مجاراة الاندية الجماهيرية والوقوف ندا قويا طيلة دقائق المباراة وسنعمل على اجتياز هذه المشكلة، منوها باننا نتعامل مع الجميع بموقف واحد ونحترم كل الفرق.

من جانبه اوضح مدرب الصناعة صادق حنون لـ(الصباح الرياضي) ان الزوراء ناد كبير وقد اكملنا الاستعداد للمباراة ، وتابعنا مباراته امام الجوية وسجلنا الملاحظات وجرى توزيع الواجبات بين اللاعبين خلال اليومين الماضيين، وهدفنا حصد النقاط الثلاث ونحن نحترم الجميع والفريق جاهز وليست هناك اية غيابات.

واضاف حنون: لقد خاض الصناعة العديد من المباريات التجريبية وقدم مستوى جيدا في تلك المباريات، كما ان معسكر النجف كان ايجابيا من جميع النواحي حيث نظم هذا المعسكر بشكل عالي الدقة في جميع مفرداته الادارية والفنية والدعم اللوجستي من قبل الهيئة الادارية للنادي وقد استمر المعسكر اثني عشر يوما تخللته وحدات تدريبية صباحية في اوقات مبكرة جدا ومسائية الغرض منها رفع اللياقة البدنية والانسجام وتطبيق طريقة اسلوب اللعب والتكتيك المناسب وكانت هناك مباراة تجريبية مع فريق الكفل وانتهت بفوزنا 3-1 واخرى مع النجف وانتهت بالتعادل الايجابي وقدم الفريق اداء مميزا من خلال التنظيم العالي وحيازة الكرة والتحول من الدفاع للهجوم.

واختتم حديثه بالتأكيد على ان الصناعة سيكون ندا قويا امام جميع الفرق وسنحرص على تحقيق نتائج ايجابية وتأكيد استحقاقنا بالتواجد مع فرق الممتاز.

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