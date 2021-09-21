العراق يصدر طوابع للسيد السيستاني والبابا فرنسيس

اصدرت وزارة الاتصالات، امس الاثنين، طوابع بريدية تخص زيارة البابا فرنسيس إلى العراق واللقاء بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني، في بيان: إن “الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طابعاً بريدياً خاصاً بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ولقائه المرجع الديني علي السيستاني، وطابعاً آخر يخص زيارته الى مدينة أور التاريخية، لما جسدته هذه الزيارة من إبراز مفاهيم التعايش السلمي والمحبة بين الاديان داخل العراق وخارجه”. وبين، أن “هذا الاصدار جاء ضمن خطة الشركة السنوية لعام 2021، وحسب توجيهات وزير الاتصالات ومدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير في تخليد زيارة الشخصيات المهمة الى البلاد”.

وأشار المشهداني، إلى أن “هذا الطابع سيكون ضمن اصدار الطوابع (التذكارية) الذي يصدر بعدة فئات بقيمة 500 و750 و1000 دينار، وبكمية بلغت 5000 طابع، وبطاقة بفئة (1500 و 5000)، مبيناً أن “الطابع قد صمم من قبل المصمم سعد غازي، وطبع في مطبعة الشركة العامة للبريد والتوفير، وسيتم تسويق الإصدار من قبل مكاتب الشركة ومكتب الهواة”.

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