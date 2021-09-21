الكاظمي يوجِّه بسحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ لها الأراضي

قررت اللجنة العليا لبناء المدارس، في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، سحب المدارس مبدئياً من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة والخاصة ببنائها، وجعل أولوية البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع الأراضي وانتهت من تهيئتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، أن الكاظمي أكد، في مستهل الاجتماع، أن توفير بيئة مناسبة للتعليم وسير العملية التربوية، يبدأ أولاً من توفير الأبنية المدرسية اللائقة بأعداد تراعي معيار الكثافة السكانية، وأولوية المناطق المحرومة”. ووجه رئيس الوزراء الوزارات والدوائر المعنية بـ”اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، التي من شأنها أن تسهّل عملية تنفيذ مشروع الأبنية المدرسية ومتابعته، والإشراف على سير الإنجاز في مختلف المحافظات”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع بحث إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع”.

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