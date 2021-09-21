تأجيل خليجي البصرة إلى مطلع العام 2023

الدوحة: أ ف ب

تأجّلت بطولة الخليج العربي لكرة القدم التي كانت مقررة في مدينة البصرة في كانون الأول المقبل، إلى كانون الثاني 2023، نظرا لازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية ومشاركاتها في العديد من المنافسات القارية والدولية، بحسب ما أعلنه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس الاثنين.

وقال جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج :إن التأجيل جاء “نظرا لازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية ومشاركاتها في العديد من المنافسات القارية والدولية”، مؤكداً “على أن يكون العراق جاهزاً لاحتضان خليجي 25 قبل 6 أشهر وفقا للوائح والمعايير المعتمدة من قبل اتحاد كأس الخليج العربي، كما تمت الموافقة على فتح باب الترشيح لاستضافة خليجي 26 والتي من المقرر إقامتها في (كانون الأول) 2023 و(كانون الثاني) 2024».

وكان القرار متوقعاً في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، الى جانب الضغط الكبير الذي تعاني منه أجندة الاتحادات الخليجية محليا وقاريا ودوليا، علما ان الاتحاد أعلن في وقت سابق من هذه السنة ان الكويت ستكون الدولة البديلة في الاستضافة.

وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدينة البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري.

وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022.

وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاماً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 تشرين الثاني و18 كانون الأول المقبلين، وهي قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان اضافة الى منتخبنا الوطني. وتشارك منتخبات السعودية وعمان والإمارات ومنتخبنا في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم، في حين ستعرف الاندية الخليجية مشاركات قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات المحلية المضغوطة.

وقال الرئيس الجديد لاتحاد الكرة عدنان درجال في مؤتمر صحفي إنه “بعد مفاتحة الاتحادين الدولي والآسيوي قبل أكثر من 45 يوماً من قبل الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد بخصوص المطالبة بالسماح بعودة إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، أكد الاتحادان إرسال ممثلين نهاية الشهر الحالي إلى العراق للتأكد من إمكانية عودة المباريات».

ويفرض فيفا حظراً على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها ملعب البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات منتخبنا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتقام كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت أول نسخة منها بالبحرين عام 1970 والأخيرة في قطر عام 2019. وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، و2 لكل من عُمان والإمارات ولقب للبحرين في 2019.

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