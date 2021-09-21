حوار بين شيعي وسني (2)

الدكتور صالح الورداني

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قال السني : أنتم لا تمثلون السلف أو الخلف..

قال الشيعي : السلف و الخلف ليسو حكراً عليكم..

وإذا كنتم تتبعون السلف فلماذا لا تتبعون أهل البيت وهم أعلام السلف..؟

قال السني : نحن نحب اهل البيت ونوقرهم..

قال الشيعي : أهل البيت لا وجود لهم في سنتكم ولافي فقهكم ولا في عقائدكم..

وأين هذا الحب والتوقير وأنتم تساوون بين معاوية والإمام علي..؟

قال السني : كلاهما مجتهد مأجور، ونحن نعتقد أن معاوية اجتهد فأخطأ..

قال الشيعي : أليس الإمام علي هو الخليفة الراشد في معتقدكم..؟

قال السني : بلى..

قال الشيعي : هل يجوز الخروج عليه وقتاله..؟

قال السني : لا يجوز..

قال الشيعي : إذن ما هو الحكم في معاوية وقد خرج عن الجماعة وقاتل الإمام الشرعي..؟

قال السني : هو من البغاة..

قال الشيعي : إذن كيف يتساوى مع الإمام وفوق هذا تعدونه مجتهداً..؟

قال السني : قال رسول الله (ص):إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد..

قال الشيعي : على فرض صحة هذا الحديث ، ما هى صلته بالقتال والبغي..؟

قال السني : هكذا قال الفقهاء..

قال الشيعي : كلام فقهائكم هذا لا صلة له بالدين بل بالسياسة..

وعلى كل هو يلزمكم لا يلزمنا..

قال السني : هذا الكلام هو محل إجماع، والإجماع أحد مصادر التشريع عندنا..

قال الشيعي : عندما تناظر الخصم هل تحتج عليه بمصادره أم بمصادركم..؟

قال السني : نحتج عليه بمصادره بالطبع..

قال الشيعي : لماذا إذن تحتج علينا بإجماعكم..؟

و تحكمون على الشيعة بالزيغ والضلال على أساس مصادركم..؟

وتأخذون كلام ابن تيمية عن الشيعة على أنه من المسلمات..؟

مع الإشارة الى ان ابن تيمية ليس من السلف ولا من الخلف..

ولا كان شيخاً للإسلام كما تروجون..

وقد نبذه فقهاء عصره وحاربوه..

قال السني : ابن تيمية كان مجاهداً ومات مظلوماً..

قال الشيعي : إذن فقهاء عصره كانوا على باطل..؟

قال السني : أنا لم أقل هذا..

قال الشيعي : إذا كان ابن تيمية على حق فهم على باطل..

وإذا كانوا هم على حق فهو على باطل..

قال السني : لا استطبع الحكم على ابن تيمية فأنا لست من الفقهاء..

قال الشيعي : طالما لست من الفقهاء ولا تجرؤ على الحكم على ابن تيمية بالزيغ والضلال

فكيف تحكم على الشيعة..؟

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