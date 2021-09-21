سوريا : انفجار عنيف يهز البوكمال

دمشق – «وكالات» : هز انفجار قوي مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية مساء الأحد.

وقالت مصادر محلية في مدينة البوكمال إن انفجاراً قوياً سمع من الجهة الغربية للمدينة وأن سحب الدخان تتصاعد من المنطقة التي وقع فيها الهجوم.

وأكدت المصادر أن «طائرات مسيرة تابعة للقوات الأمريكية تحلق في المنطقة منذ مساء اليوم».

ورفضت مصادر في القوات السورية الحكومية التي تسيطر على المدينة الرد على اتصال من مراسل الوكالة للتعليق على الانفجار.

وتشهد منطقة البوكمال قصفاً متكرراً من طائرات أمريكية وأخرى إسرائيلية لمواقع عسكرية تقول أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الموالية له.

من جانب آخر وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

وامتدت الاشتباكات على محور قرية الدردارة في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة، حيث سقطت قذائف المدفعية التركية على منازل المدنيين الفارغة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من توقف القصف والاشتباكات في تلك المنطقة، حيث كان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، تبادلًا للقصف بالأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محاور ريف تل تمر بريف الحسكة، حيث تركز القصف التركي على الدردارة، وردت «قسد» على مصادر إطلاق النيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.