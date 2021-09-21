فرقة ناظم الغزالي في مهرجان جرش

تشارك فرقة ناظم الغزالي بقيادة الفنان الدكتور نجاح عبد الغفور في مهرجان جرش في المملكة الاردنية الهاشمية في الساعة السابعة والنصف مساء على المسرح الشمالي يوم 23 من شهر ايلول الجاري.

وستقدم الفرقة التي تتألف من اربعة عشر عازفا مجموعة من الاغاني التراثية وفي مقدمتها فن سفير الاغنية العراقية الاول الفنان ناظم الغزالي، وستقدم هذه الاغاني بصوت الفنان نجاح عبد الغفور.

رئيس الوفد الدكتور كريم الرسام قال لـ «الصباح»: نسعى في هذا المحفل المهم الى أن نعكس الوجه المشرق للفن العراقي والابداع الرافديني المتجدد

العطاء».

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