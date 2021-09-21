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كاظمة يفوز على النصر بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الأمير

اكتمل أمس الأول الأحد عقد المربع الذهبي لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم وذلك بعد فوز كاظمة على نظيره النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة (1-1).
وسجل النصر هدف السبق في المباراة التي أقيمت على استاد (عبدالله الخليفة الصباح) من ركلة جزاء نفذها لاعبه عبدالله العازمي في الدقيقة 29 ليدرك كاظمة التعادل عبر لاعبه شبيب الخالدي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء ايضا.
ويواجه كاظمة نظيره الكويت في دور نصف نهائي كأس سمو الامير فيما يواجه العربي غريمه التقليدي القادسية في وقت يحدد لاحقا.
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