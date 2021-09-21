كومان يُحدد سبب تعادل برشلونة المُخيب أمام غرناطة في الدوري الإسباني

رونالد كومان – برشلونة – الدوري الإسباني

سبورت 360- أكد رونالد كومان، مُدرب فريق برشلونة، على أن بداية الفريق السيئة للمُباراة ضد غرناطة هي ما تسببت في التعادل بهدفٍ لمثله في الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد بدأ عن طريق دومينجوس دوارتي لاعب الضيوف في الدقيقة 2، وانتظر الكتلان للدقيقة 90 لإدراك هدف التعادل الذي سجله رونالد أراوخو بعد لعبة رأسية مُتقنة.

كومان: نقطة لبرشلونة أفضل من لا شيء

وقال كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”قبل المُباراة كُنا نُفكر في الفوز، خاصة أن المُباراة على أرضنا، ولكن بدايتنا السيئة جعلت المُباراة صعبة علينا”.

وتابع مُدرب الكتلان حديثه بالقول :”المُنافس بعد تسجيل الهدف دافع أكثر ولم يترك أي مساحة، وبدأ في إهدار الوقت منذ الدقيقة الثانية”، وأضاف :” تطورنا خلال اللقاء، ولعبنا الكرات العرضية من الجانبين، وأردنا المزيد، ولكن نقطة واحدة أفضل من لا شيء، خسارة نقطتين أمر سيء للغاية”.