متحدث حكومة إقليم كوردستان : تنسيق عال المستوى بين الجيش والبيشمركة

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ، اليوم الثلاثاء ، ان هناك تنسيقاً عال المستوى بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية.

عادل قال للصحفيين ” نتمنى أن يسفر هذا التنسيق عن نتائج جيدة وأن يكون لمصلحة الطرفين”.

المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان ، أكد ان هدف التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة هو مواجهة تنظيم داعش وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الأهالي في مختلف المناطق العراقية.

واتفقت كل من وزارتي الدفاع والبيشمركة على تشكيل لواءين مشتركين بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، للإنتشار في كركوك ومناطق كوردستانية أخرى خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

وهذه هي المرة الأولى التي تعود فيها البيشمركة الى (المتنازع عليها)، بعد أحداث 16 اكتوبر عام 2017، بهدف مواجهة فلول تنظيم داعش التي عادت للنشاط في تلك المناطق وباتت تشن هجمات على القوات العراقية بصنوفها المختلفة.

وكان وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين ، قد أكد في 18 سبتمبر/أيلول الجاري بان هناك تنسيقاً جيداً بين أربيل وبغداد في المجالين الأمني والعسكري .

وكان وكيل وزارة البيشمركة يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الامريكية واشنطن في ختام زيارة لوفد من الوزارة الى الولايات المتحدة الامريكية .

كما أشار الى ان الخطوات بصدد تشكيل مراكز التنسيق المشترك في خانقين وكركوك ومخمور وغرب دجلة وكذلك تشكيل لواءين مشتركين من البيشمركة والجيش قطعت مراحل جيدة ، مشيراً الى وجود تنسيق جيد في المجالين الأمني والعسكري بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية .

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