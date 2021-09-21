منظمة العدل والتنمية تنعى وفاة المشير طنطاوى وتطالب باقامة نصب تذكارى ضخم لتخليد ذكرى طنطاوى

منظمة العدل والتنمية : طنطاوى صفحة مضيئة بتاريخ مصر وجنب مصر مصير العراق وسوريا واليمن

بيان صحفى

نعت منظمة العدل والتنمية الحقوقية وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق عن عمر يناهز 85 عاما وتقدمت بالعزاء للقوات المسلحة المصرية والرئيس السيسى

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان المشير طنطاوى يعتبر صفحة مضيئة فى تاريخ مصر حيث قام بانقاذ مصر خلال الفترة الانتقالية وجنب مصر مصير العراق وسوريا واليمن وحمى مصر من التفتت ومن الفوضى طوال

السنوات التى تولى فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة بالبلاد خلال فترة انتقالية

وطالب القنائى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية بتخليد ذكرى المشير طنطاوى واقامة نصب تذكارى ضخم لتخليد ذكراه التى ستظل خالدة للابد نتيجة لدوره الوطنى مع قادة القوات المسلحة لحماية مصر

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