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بالفيديو.. موظفة بوكالة سفر تختلس كريستيانو رونالدو

تعامل معها كريستيانو رونالد بنية حسنة لكنها استغلت بياناته الخاصة  لاختلاس 288 ألف دولار من حساباته.

على مدار 3 سنوات تعمل الموظفة في وكالة سفر، ويعتمد عليها مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل كبير في رحلاته، لكنها نظمت أكثر من 200 رحلة وهمية باسمه وسجلت الأموال لحساباتها الشخصية.

أشارت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، إلى أنها لم تكن المرة الأولى للموظفة المختلسة، حيث سرقت 350 ألف يورو من وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز واللاعبين ناني ومانويل فرنانديز وجميعهم من البرتغال.

في عام 2017 حكمت عليها محكمة بورتو بالسجن لمدة 4 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الغش، تدفع حاليا مبلغا شهريا لوكالة السفر التي كانت تعمل لها مقابل تعويض الضحايا

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