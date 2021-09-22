ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية تزيد عن 2 ترليون دينار قيد التنفيذ في كوردستان

كشف وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن هناك 469 مشروعاً خدمياً قيد التنفيذ بإقليم كوردستان، بميزانية تزيد عن 2 ترليون دينار.

وقال ساسان عوني عبر تويتر: أن «469 مشروعاً خدمياً في مختلف القطاعات قيد التنفيذ في كافة أنحاء إقليم كوردستان»،

مضيفاً أنه تم تخصيص أكثر من 2 ترليون و120 مليون دينار لتنفيذ هذه المشاريع.

فيما أوضحت الوزارة في بيان، إن جزء من هذه المشاريع لم تكتمل في التشكيلة الوزارية السابقة بسبب الأزمة المالية، لكن غالبية المشاريع المنفذة الآن عاصرت الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم وأغلبها مشاريع استراتيجية في طريقها إلى النور.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع موزعة على قطاعات متنوعة. حصة قطاع البلديات عبارة عن 469 مشروع بكلفة 2 ترليون و130 مليار دينار عراقي و279 مشروع خدمي في قطاع المياه والمجاري والصرف الصحي بكلفة 2 ترليون و887 مليار دينار عراقي. وبقية المشاريع في مجالات السياحة بواقع 57 مشروع خدمي بكلفة مالية قدرها 39 مليار دينار عراقي.

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