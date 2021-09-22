شيرين أبو العز تقاضي عمر العريان بوكالة مازن حلاٌل

بعد الخبر الذي نشر من خلال وسائل الاعلام اللبنانية و العربية حول قيام نجل المخرج طارق العريان المدعو عمر بالتعدي بالضرب على الممثلة المصرية المقيمة في لبنان شيرين أبو العز و بالتالي حصول عراك بينه و بين أصدقاء الفنانة ادى الى دخوله الى مستشفى كليمنصو في بيروت و خضوعه لعمليات اثر الكسور التي تعرض لها في قدمه و يده ، كشفت معلومات خاصة أن شيرين أوكلت المحامي اللبناني مازن حلاٌل لمقاضاة عمر بعد حصولها على تقرير طبيب شرعي يفيد انها تعرضت لضربة مؤذية على الوجه تقضي بالتزامها الراحة لعدة أيام بعد ان ضربها العريان بدلو الثلج و صفعها بقوة .

المحامي حلاٌل حصل على وكالة من أشخاص أخرين تعرضوا للاذى في الاشكال الذي حصل في ملهى معروف في العاصمة بيروت و تفيد المعلومات ان عدد الدعاوى ضد العريان وصلت الى أربعة شكاوى بتهمة الضرب و الايذاء و أستخدام ادوات حادة ، و تقول المعلومات أن اتصالاً هاتفياً حصل بين المحامي المذكور و المخرج طارق العريان الذي بدى يميل الى التهدئة بعد الاطمئنان على صحة نجله من زوجته الاولى التي ستحضر الى لبنان بدلاً منه خلال الساعات القليلة المقبلة .

المعلومات أوضحت ان عمر العريان ادلى بإفادته لدى فصيلة ميناء الحصن في بيروت و أكد ان قدمه تعرضت للكسر بعد إنزلاقه على سلم الملهى

وتحدث كيف ان ابو العز القت عليه التحية و تطورت الامور بينها و بين فتاة مصرية كانت برفقته تدعى اسماء سليمان .

و ختمت المعلومات ان الاتصال بين المحامي مازن حلاٌل و المخرج طارق العريان يتجه نحو حلول ترضي الطرفين خصوصاً ان العريان الاب أشار الى معزة خاصة يكنها لشيرين و أستغرب كيف وصلت الامور الى هذا الحد بين نجله و بينها

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