“يُنفذ بمرحلتين” .. عملاقة النفط الامريكية تستثمر في الغاز الطبيعي في العراق

بغداد اليوم – ترجمة

وقعت احدى اكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم ، بيكر هيوز الامريكية ، عقداً مع شركة غاز الجنوب العراقية ، لبناء مصنع معياري لمعالجة الغاز السائل الطبيعي ، لاستخراج ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعب / يوم من الغاز المشتعل من حقلي الناصرية والغراف النفطيين في المحافظة الجنوبية .

وقال بيان الشركة الامريكية الذي نشره موقع ” JPT” وترجمته (بغداد اليوم ) ، انه “بمجرد تشغيل المحطة ، من المتوقع أن تقلل من اعتماد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك على واردات الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء مع تقليل انبعاثات الكربون في البلاد”

واضافت بيكر هيوز ان عقدها للاسثمار في الغاز الطبيعي سُينفذ على مرحلتين :

“في المرحلة الأولى ، ستعمل الشركة على تطوير محطة معالجة الغاز في الناصرية لتجفيف وضغط الغاز المشتعل لتوليد أكثر من 100 مليون قدم مكعب / يوم من الغاز الجاف ، ستقوم بعد ذلك بتوسيع المصنع إلى منشأة سوائل الغاز الطبيعي تعمل بكامل طاقتها لاستخراج 200 مليون قدم مكعب / يوم من الغاز الجاف وغاز البترول المسال والمكثفات”

بعدها “سيتم تسليم الغاز الجاف إلى محطات توليد الكهرباء بينما سيلبي ويغطي غاز البترول المسال الطلب المحلي على غاز الطهي ، مع وجود أي فائض متاح للتصدير”

ووفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤولون عراقيون انه “كان من المتوقع أن يبدأ المشروع في 2018 لكنه تأخر ، ومن المقرر الآن الانتهاء منه بحلول منتصف عام 2024 ”

لدى شركة بيكر هيوز مكاتب في بغداد وأربيل والبصرة وتوظف 350 شخصًا ، 95٪ منهم عراقيون.

يشار الى ان العراق يحتل المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم الغاز المصاحب الذي يحرقه ، ما يقرب من 18 مليار متر مكعب في عام 2020 ، وفقًا للبنك الدولي.

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