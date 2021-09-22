556 فيلماً تقدّم للمشاركة في مهرجان الاطفال واليافعين السينمائي بايران

انتهاء مدة إرسال الأعمال وتسجيل 118عمل من اعمال المشاركين في القسم الدولي للمهرجان بدورته الرابعة والثلاثين

اعلنت الأمانة العامة للمهرجان السينمائي الدولي، أنه مع انتهاء المدة المحددة لإسال الأعمال وتسجيل 118 عمل دولي للمشاركين في الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي الدولي لأفلام الاطفال واليافعين تصل عدد الاعمال المشاركة في القسمين المحلي والدولي إلى 556 عمل.

افاد المكتب الإعلامي للمهرجان السينمائي الدولي لأفلام الاطفال واليافعين، أن الأمانة العامة للمهرجان أوضحت أنه يشارك في القسم الدولي لهذا العام 62 فیلم منها 32 فيلم اينمي و30 افلام طويلة من 32 دولة، و56 فيلم قصير تتضمن 21 فيلم اينمي قصير و35 فيلم قصير قصصي، من 28 دولة. بذلك تصل عدد الأعمال المشاركة في القسم الدولي للمهرجان بدورته الرابعة والثلاثين إلى 118 عمل.

واضافت الأمانة العامة للمهرجان، أن مجموع الاعمال المشاركة في القسم المحلي وصل إلى 438 عمل تشمل 248 فيلم قصير قصصي و119فيلم حيوي قصير، و30 فيلم طويل و14 في القسم السينمائي و21 عنوان في قسم سلسة الويب، و15فيلم في قسم قصص كورونا بذلك أصبح عدد الأعمال المشاركة في القسمين المحلي والدولي للمهرجان 556 فيلم.

وتابعت أنه سيقام المهرجان السينمائي الدولي لأفلام الاطفال واليافعين الرابع والثلاثين من 8 إلى 13 اكتوبر/تشرين الأول بالتعاون مع مؤسسة السينما ومؤسسة فارابي السينمائية، وبلدية أصفهان كما ستجري مسابقة في القسمين المحلي والدولي في نهاية المهرجان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط