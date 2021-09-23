استعدادات لافتتاح القنصلية الإسبانية في أربيل

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول ، سفير اسبانيا الجديد لدى العراق بتسنمه منصبه ، متمنياً له النجاح في مهامه من اجل تطوير وتعزيز العلاقات بين بلاده وكل من العراق وإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني للسفير الاسباني الجديد بيدرو مارتينيز أڤيال ، الذي عبر خلال اللقاء عن استعداد بلاده لتوطيد آفاق التعاون مع إقليم كوردستان ، ولا سيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري ، مشيراً الى انه بهذا الصدد تجري الاستعدادات لافتتاح القنصلية الإسبانية في أربيل.

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