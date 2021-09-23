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الصدر: ثلة الفساد ستجعل العراق ضحية فسادها

قال زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن «ثلة الفساد ستجعل العراق ضحية لفسادها، مثلما جعلت الإمام الحسين ضحية لنزواتها».

وكتب الصدر في تدوينة عبر تويتر، «ما أجمل أن نرى تلك الجموع المليونية تزحف نحو (قبلة الإصلاح) والأجمل من ذلك أن نصلح أنفسنا ثم واقعنا المرير الذي تتحكم فيه ثلة الفساد والتي جعلت من الإمام الحسين ضحية لنزواتهم واليوم سيجعلون من العراق ضحية لفسادهم».

ودعا «السائرين نحو قبلة الإصلاح» إلى أن «يعاهدوا إمامهم أن ينصروا الإصلاح»، وقال: «من الحسين نستقي الإصلاح فشكراً لزوار الإمام الذين عشقوا الإصلاح وشكراً لخدمة الإمام الذين يخدمون الإصلاح».

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