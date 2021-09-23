بالأرقام.. تفاصيل قاعدة الجيش التركي في بعشيقة

كشف مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غياث السورجي، اليوم الأربعاء، تفاصيل قاعدة زليكان للجيش التركي في ناحية بعشيقة شرقي الموصل.

وقال السورجي في حديث ان “القاعدة تضم حوالي 600 عنصرا من الجيش التركي، وتصلهم التعزيزات عن طريقة الطيران، بسبب المخاوف الأمنية من الاستهداف”.

وأضاف أن “القاعدة كانت تدرب قوات حرس نينوى التابعة إلى أثيل النجيفي، لكنها توقفت منذ فترة”، مشيرا الى ان “تدريباتهم يقومون بها في الوقت الحالي على جبل بعشيقة، وسط تحصينات أمنية، ولايتنقلون برياً إلا في حالات نادرة وسط إجراءات احترازية عالية المستوى بسبب المخاوف جراء تكرار القصف عليهم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط