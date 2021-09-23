“حبل الغسيل” الكوردي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يشارك الفيلم الكوردي القصير “حبل الغسيل” للمخرج الكوردي محمد خليل جقماقي في الدورة الـ ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط تحت شعار “السينما من أجل الحياة” والذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ، وتنطلق فعالياته السبت ٢٥ سبتمبر/أيلول وتستمر حتى الـ 30 منه .

وتم تصوير مشاهد فيلم “حبل الغسيل” في مدينتي قامشلو وعامودا بغربي كوردستان (شمال شرقي سوريا) ، وتتلخص فكرته حول معاناة الناس في ظل الحرب السورية والعسكرة وذلك من خلال رصد حركة الأقدام وتجوال الناس في السوق وآثار الحرب على الحياة العامة عبر تباين أشكال الأحذية .

كما يطرح الفيلم قصة فتاة تنتظر عودة حبيبها من الحرب بمنتهى الاشتياق ولكنه يعود فاقداً ذراعه وقدمه.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة 5 أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول ، و”حبل الغسيل” هو الفيلم الكوردي الوحيد المشارك في المهرجان والذي يحمل دورته الحالية اسم المخرج السينمائي الكبير الكوردي الاصل علي بدرخان ، كما يشهد المهرجان تكريم الممثل السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

وتشهد الدورة الـ٣٧ كذلك تكريم المخرج على بدرخان ، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

برومو الدورة الـ ٣٧ من المهرجان :