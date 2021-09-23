حكومة إقليم كوردستان: لن نغلق المخيمات حتى لو بقي نازح واحد فيها

أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنها لن تغلق المخيمات في الإقليم طالما بقي فيها نازحون مهما قل عددهم.

وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم ريبر أحمد، إنهم لن يغلقوا المخيمات الموجودة في الإقليم قسراً «حتى لو بقى نازح واحد فيها»، مؤكداً في الوقت ذاته بذل كافة الجهود مع الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية لإعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات في مناطق النزوح بما يشجع على عودة النازحين».

الوزير أردف أن موقف حكومة الإقليم واضح إزاء القضية قائلاً: «كما استقبلت ومنذ البداية النازحين فسنستمر في إيوائهم»، لافتاً إلى أن مليونا و250 ألف نازح ولاجئ موجودون في الإقليم.

كما أعرب الوزير عن أسفه لأن الأوضاع في المناطق المحررة «ما زالت دون المستوى المطلوب» من ناحية الخدمات والأمن، ولفت إلى وجود 250 ألف لاجئ سوري وتمنى أن تتحسن الأوضاع في بلدهم وتعود إلى طبيعتها لكي يتمكنوا من العودة إليها.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أعلنت السلطات الاتحادية إغلاق 16 مخيماً للنازحين في عدة محافظات ضمن خطة «للعودة الطوعية» تستهدف إغلاق ملف النزوح قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

هذا وتشير آخر إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إلى أنه يوجد في إقليم كوردستان نحو 26 مخيما للنزوح.

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