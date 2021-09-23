مفوضية الانتخابات تتحدث عن “إجراءات” لمواجهة تأثير قوى مسلحة على صناديق الاقتراع

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي عقده، إن المفوضية وضعت اهتمامها في ما يتعلق بالانتخابات التي ستجري في كركوك، ففي السابق كانت توجد لجنة رصد واحدة، حاليا شكلت عدة لجان لرصد الشكاوى، فلن نسمح بأي تأثير على الانتخابات.

وفي سؤال لمراسل شفق نيوز بخصوص مخاوف من تأثير قوى مسلحة على سير الانتخابات، قال رئيس مجلس المفوضين، “سنتعامل مع أي شكوى باتخاذ إجراءات- لم يشر لها”.

من جانب آخر، قال إن المفوضية قامت بإجراءات تحديث 30 مليون بطاقة من أصل 32 مليوناً.

من جانبه قال مقرر مجلس المفوضين فتاح محمد، إن مفوضية الانتخابات ليست جهة قضائية أو تحقيقية، لكنها ملزمة باتخاذ إجراءات صارمة على كل شخص ينتهك قواعد السلوك”.