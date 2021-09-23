واشنطن: التزامنا تجاه إقليم كوردستان طويل الأمد .. نحن أفضل معاً

أكدت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن التزام الولايات المتحدة تجاه إقليم كوردستان طويل الأمد وأن أمريكا ستبقى شريكاً موثوقاً لحكومة الإقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القنصل الأمريكي لدى أربيل روبرت بالادينو بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح القنصلية الأمريكية في إقليم كوردستان والانتهاء من البناء الهيكلي للمجمع الجديد للقنصلية الأمريكية بأربيل.

وقالت القنصلية عبر تويتر، إن «رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولون كبار آخرون انضموا إلى القنصل الأمريكي العام روبرت بالادينو في الاحتفال بالإنجاز الهيكلي للقنصلية الأمريكية العامة الجديدة في أربيل. وتم عرض شريط فيديو وثائقي يستذكر أبرز إنجازات القنصلية خلال العقد الماضي».

ونقلت القنصلية عن بالادينو قوله: «إن التزام الولايات المتحدة تجاه إقليم كوردستان قوي للغاية. التزامنا طويل الأجل ومستقبلنا يبدو مشرقًا. ستبقى الولايات المتحدة شريكًا موثوقًا به لحكومة إقليم كوردستان والعراق. الولايات المتحدة وإقليم كوردستان أفضل معًا!».

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد أكد في كلمة بالمناسبة ذاتها، أن مستقبل شراكة الإقليم مع الولايات المتحدة الأمريكية يتجه إلى ما هو أبعد من دعم البيشمركة وحرب داعش.

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