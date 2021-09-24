أحمد خلف متمسك بمنصبه مع الصقور

وضع مدرب فريق القوة الجويَّة بكرة القدم احمد خلف حدا للشائعات التي ترددت بشأن تقديم استقالته من قيادة الصقور، واكد تمسكه بمنصبه حسب العقد المبرم مع ادارة النادي. وقال خلف لـ(الصباح الرياضي): إنه مستمر مع نادي الجوية ولا صحة للاخبار التي تحدثت عن استقالته واعتذاره عن اكمال مهمته، مضيفا أنَّ الادارة وحدها من تقرر مصيره مع الفريق حسب العقد المبرم معها، وانه في المقابل سيتقبل قرارها في حال تمت اقالته من منصبه.

واشار إلى انه يحب المغامرات ولن تثنيه الضغوطات عن مواصلة المشوار مع الصقور في الموسم الحالي، مبينا أنَّ تقييم المدرب لا يتم من مباراة واحدة وامامه الكثير ليقدمه لكرة الازرق.

واوضح خلف أنَّ الفوز على نادي القاسم سيسهم في تحفيز اللاعبين قبل خوض المباراة المقبلة امام سامراء وتقام بعد غد السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، معلنا طموحاته بقيادة الصقور إلى تحقيق النتائج المميزة والمنافسة بقوة على البطولات المحلية في الموسم الجديد. يذكر أنَّ المدرب احمد خلف تسلم مهمة قيادة نادي الجوية خلفا لايوب اوديشو الذي قاد الصقور في الموسم السابق لنيل لقبي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، واعتذر بدوره عن الاستمرار مع الازرق، بسبب انشغاله بالدورة التدريبية (برو) والمقامة فعالياتها حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

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