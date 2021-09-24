ارتفاع بنسبة 31% .. نحو مليونين ونصف المليون سائح زاروا إقليم كوردستان منذ مطلع العام

كشفت هيئة السياحة في إقليم كوردستان ، اليوم الجمعة ، عن زيارة نحو مليونين ونصف المليون سائح إقليم كوردستان ، مشيرة الى ارتفاع نسبة السياحة إلى الإقليم 31% هذا العام مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 .

دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، اوردت في بيان طالعته (باسنيوز) إحصائية عن هيئة السياحة بشأن أعداد السائحين الذين قصدوا الإقليم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ، وأظهرت أن مليونين، و423 الفا، و658 سائحا زاروا إقليم كوردستان . ولفت البيان الى انه بالمقارنة مع الأشهر الثمانية من العام الماضي فإن نسبة السائحين هذا العام ارتفعت بنسبة 31% .

ويتمتع اقليم كوردستان بطبيعة ساحرة من جبال وتلال ووديان وأنهار، بالإضافة الى مواقع أثرية وتأريخية ومرابع خضراء وغابات وغيرها.

لكن ظهور وباء كورونا الذي فرض قيوداً على السفر والتنقل اضر كثيراً بالقطاع السياحي في إقليم كوردستان اسوة بدول العالم الاخرى.

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة ، نادر روستي ، ابدى في مايو/أيار الماضي لـ(باسنيوز) توقعه باستئناف الحركة في القطاع السياحي في الاقليم هذا العام ، قائلاً ان ” الهيئة تواصل جهودها مع الجهات المعنية لايجاد ارضية لاستئناف الحركة السياحية المتوقفة بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا ” .

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