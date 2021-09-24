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الكاظمي يؤكد أهمية تنسيق العمل الإقليمي المشترك

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أهمية تنسيق العمل الإقليمي المشترك بما يعزز الاستقرار والتهدئة في المنطقة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء اجرى، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها”.

وشهد الاتصال الهاتفي بحسب البيان “بحث الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وما فيه مصلحة البلدين الصديقين”.

وأكد الكاظمي خلال الاتصال الهاتفي “أهمية تنسيق العمل الإقليمي المشترك، بما يعزز الاستقرار والتهدئة في المنطقة، ويعزز أهداف التنمية المستدامة”.

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